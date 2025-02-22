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Наталья Терентьева выиграла масс-старт в рамках «Гонки Легкова». Ступак — 11-я

Наталья Терентьева выиграла масс-старт в рамках «Гонки Легкова». Ступак — 11-я
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Наталья Терентьева стала первой в масс-старте на «Гонке Легкова» среди профессионалов, которая проходит в Рязани.

29-летняя Терентьева преодолела дистанцию 10 км за 22 минуты и 5 секунд. Второе место заняла лыжница Анастасия Кулешова с отставанием в 3 секунды, тройку лидеров замкнула Екатерина Смирнова (+3,3 секунды).

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак заняла 11-е место с отставанием 1.13,0.

Лыжные гонки. «Гонка Легкова», Рязань. Масс-старт. Женщины:

1. Наталья Терентьева — 22.5,0.

2. Анастасия Кулешова — отставание 3,0.

3. Екатерина Смирнова +3,0.

4. Сорина Татьяна +3,0.

5. Ирина Ибрагимова +5,0.

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