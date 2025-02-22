Наталья Терентьева выиграла масс-старт в рамках «Гонки Легкова». Ступак — 11-я
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Наталья Терентьева стала первой в масс-старте на «Гонке Легкова» среди профессионалов, которая проходит в Рязани.
29-летняя Терентьева преодолела дистанцию 10 км за 22 минуты и 5 секунд. Второе место заняла лыжница Анастасия Кулешова с отставанием в 3 секунды, тройку лидеров замкнула Екатерина Смирнова (+3,3 секунды).
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак заняла 11-е место с отставанием 1.13,0.
Лыжные гонки. «Гонка Легкова», Рязань. Масс-старт. Женщины:
1. Наталья Терентьева — 22.5,0.
2. Анастасия Кулешова — отставание 3,0.
3. Екатерина Смирнова +3,0.
4. Сорина Татьяна +3,0.
5. Ирина Ибрагимова +5,0.
Комментарии
- 22 февраля 2025
-
15:22
-
14:41
-
14:40
-
14:15
-
14:05
- 21 февраля 2025
-
22:59
-
19:09
-
17:56
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
14:05
- 20 февраля 2025
-
21:42
-
18:56
-
16:42
-
13:44
-
13:14
-
12:22
-
11:35
- 19 февраля 2025
-
13:58
- 18 февраля 2025
-
20:39
-
19:22
-
14:45
-
14:30
-
14:00
- 17 февраля 2025
-
20:38
-
11:46
- 16 февраля 2025
-
21:25
-
20:50
-
20:43
-
17:00
-
16:58
-
16:24