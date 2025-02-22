Александр Терентьев стал первым в масс-старте на «Гонке Легкова», Коростелёв — 5-м
Поделиться
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года российский лыжник Александр Терентьев стал первым в масс-старте на «Гонке Легкова» среди профессионалов, которая проходит в Рязани.
25-летний Терентьев преодолел дистанцию 10 км за 19 минут и 19 секунд. Второе место занял лыжник Павел Соловьёв с отставанием в 0,095 секунды, тройку лидеров замкнул Сергей Волков (+0,306). Савелий Коростелёв занял пятое место с отставанием 0,613.
«Гонка Легкова», Рязань. Масс-старт. Мужчины:
1. Александр Терентьев — 19.19.
2. Павел Соловьёв — отставание 0,095.
3. Сергей Волков +0,306.
4. Алексей Червоткин +0,457.
5. Савелий Коростелёв +0,613.
Комментарии
- 22 февраля 2025
-
15:22
-
14:41
-
14:40
-
14:15
-
14:05
- 21 февраля 2025
-
22:59
-
19:09
-
17:56
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
14:05
- 20 февраля 2025
-
21:42
-
18:56
-
16:42
-
13:44
-
13:14
-
12:22
-
11:35
- 19 февраля 2025
-
13:58
- 18 февраля 2025
-
20:39
-
19:22
-
14:45
-
14:30
-
14:00
- 17 февраля 2025
-
20:38
-
11:46
- 16 февраля 2025
-
21:25
-
20:50
-
20:43
-
17:00
-
16:58
-
16:24