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Александр Терентьев стал первым в масс-старте на «Гонке Легкова», Коростелёв — 5-м

Александр Терентьев стал первым в масс-старте на «Гонке Легкова», Коростелёв — 5-м
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Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года российский лыжник Александр Терентьев стал первым в масс-старте на «Гонке Легкова» среди профессионалов, которая проходит в Рязани.

25-летний Терентьев преодолел дистанцию 10 км за 19 минут и 19 секунд. Второе место занял лыжник Павел Соловьёв с отставанием в 0,095 секунды, тройку лидеров замкнул Сергей Волков (+0,306). Савелий Коростелёв занял пятое место с отставанием 0,613.

«Гонка Легкова», Рязань. Масс-старт. Мужчины:

1. Александр Терентьев — 19.19.

2. Павел Соловьёв — отставание 0,095.

3. Сергей Волков +0,306.

4. Алексей Червоткин +0,457.

5. Савелий Коростелёв +0,613.

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