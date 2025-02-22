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Терентьев рассказал, куда планирует потратить призовые, выигранные на «Гонке Легкова»

Терентьев рассказал, куда планирует потратить призовые, выигранные на «Гонке Легкова»
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года лыжник Александр Терентьев рассказал, на что он с супругой Натальей Терентьевой собирается потратить призовые, выигранные на «Гонке Легкова».

«У нас есть восемь килограммов счастья, которые растут и требуют есть больше и больше. В пятницу у нас был праздник — полгода. Сегодня мы на эмоциях, тортах смогли заехать в призы», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».

Наталья и Александр Терентьевы заняли первые места в гонках на 10 км. Общий призовой фонд «Гонки Легкова» составил 5 млн рублей. Терентьевы получат по 600 тысяч рублей за победу. У пары есть полугодовалая дочь Василиса.

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