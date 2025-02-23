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Микаэла Шиффрин — о 100-й победе в карьере на КМ: кое-что я сделала правильно

Микаэла Шиффрин — о 100-й победе в карьере на КМ: кое-что я сделала правильно
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Семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин прокомментировала 100-ю победу в карьере на Кубке мира. Она стала лучшей в слаломе на этапе в Сестриере (Италия).

«Сегодня многое должно было пойти хорошо для меня и не очень для некоторых других. Камилла Раст в первом заезде была очень быстрой, так что для этого мне нужно было сделать много верных шагов. Но в конце концов кое-что я сделала правильно», — приводит слова горнолыжницы Eurosport.

Второй стала хорватская спортсменка Зринка Лютич, отстав от лидера на 0,61. Тройку сильнейших замкнула американка Пола Молтзан (+0,64).

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