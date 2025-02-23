FIS — о 100-й победе Шиффрин: это не просто веха. Это символ величия

Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) обратилась к американской горнолыжнице Микаэле Шиффрин после её очередного выдающегося достижения. В воскресенье, 23 февраля, спортсменка одержала 100-ю победу на этапе Кубка мира.

«100 побед в Кубке мира. Микаэла Шиффрин продолжает переписывать историю нашего вида спорта. С каждой победой она демонстрировала преданность, талант и сердце, вдохновляя поколения. Это не просто веха. Это символ величия, построенного с каждым поворотом на трассе. За тебя, Микаэла, и за следующую главу твоей легенды», — написали в аккаунте FIS в соцсетях.