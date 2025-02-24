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«Я теперь скуф». Непряева — о последней гонке на молодёжном первенстве России

«Я теперь скуф». Непряева — о последней гонке на молодёжном первенстве России
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Российская лыжница Дарья Непряева, представляющая Республику Татарстан, прокомментировала свою заключительную гонку на первенстве России среди спортсменов в возрасте 21-23 лет.

«Моё последнее первенство России, я теперь скуф», — подписала публикацию Непряева на своей странице в социальных сетях.

Дарья Непряева одержала победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 27.23,2. Второе место заняла представительница Вологодской области Алина Пеклецова, проигравшая победительнице 14,7 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Никитина из Москвы (+30,9).

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