Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: где смотреть, расписание трансляций

В среду, 26 февраля, стартует чемпионат мира по биатлону — 2025. Он пройдёт в норвежском Тронхейме. Трансляции всех гонок чемпионата будет показывать российский телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм (Норвегия). Расписание трансляций:

26 февраля, 15:30 — женщины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Квалификация

26 февраля, 17:30 — мужчины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Квалификация

27 февраля, 14:30 — мужчины. Спринт. Свободный стиль

27 февраля, 14:30 — женщины. Спринт. Свободный стиль

1 марта, 16:00 — мужчины. Скиатлон

2 марта, 16:00 — женщины. Скиатлон

4 марта, 15:00 — мужчины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Финал

4 марта, 17:30 — женщины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Финал

5 марта, 16:30 — женщины. Командный спринт. Классический стиль

5 марта 16:30 — мужчины. Командный спринт. Классический стиль

6 марта, 14:30 — мужчины. Эстафета 4х7,5 км

7 марта, 16:00 — женщины. Эстафета 4х7,5 км

8 марта, 13:30 — мужчины. Масс-старт 50 км

9 марта, 13:30 — женщины. Масс-старт 50 км