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Ийво Нисканен пропустит скиатлон на чемпионате мира. Его участие в разделке под вопросом

Ийво Нисканен пропустит скиатлон на чемпионате мира. Его участие в разделке под вопросом
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Трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен сообщил, что не выступит в скиатлоне на чемпионате мира — 2025, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия), а также намекнул, что может пропустить и классическую разделку.

«К сожалению, из Швеции, помимо победы, я привёз грипп. В воскресенье вечером, когда я ехал домой из Фалуна, я уже чувствовал себя немного странно, и в начале прошлой недели меня сразил грипп.

Если чуда не произойдёт и я пропущу Тронхейм, то успех на Кубке мира в Фалуне неделю назад ещё больше вдохновит к успеху там через два года на чемпионате мира. И, конечно, многое поставлено на карту ради следующей зимы, когда пройдут Олимпийские игры», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.

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