Девятьяров: думаю, наши спортсмены будут выступать на Олимпийских играх — 2026

Олимпийский чемпион 1988 года лыжник Михаил Девятьяров‑старший высказался о сборах российских лыжников в Италии, которые проводились с перспективой участия на Олимпийских играх — 2026.

«Олимпийские игры на следующий год будут в Италии. Поэтому некоторые наши спортсмены выехали на сборы туда. Они как раз почувствовали именно этот снег, эту высоту и обстановку. Это всё увидеть — очень важно, потому что спортсменам надо чувствовать, где им соревноваться в следующем году. Я думаю, всё‑таки наши спортсмены вернутся и будут выступать на Олимпийских играх», — сказал Девятьяров в интервью «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Савелий Коростелёв, Сергей Волков и Дарья Непряева, входящие в группу старшего тренера сборной России Егора Сорина, проводили сбор в Италии. Также трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии.