Правительство Канады ввело санкции против Елены Вяльбе

Трёхкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе включена в санкционный список Канады. Об этом свидетельствует сайт канадского правительства.

Ранее Елена Вяльбе в торжественной обстановке получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. В ноябре 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Вяльбе орденом за вклад в развитие физической культуры и популяризацию спорта в России.

Ранее под санкции Канады попали 76 людей и организаций из России. Среди них — Михаил Дегтярёв, Владислав Третьяк, Алина Кабаева и Никита Нагорный.