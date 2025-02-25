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Правительство Канады ввело санкции против Елены Вяльбе

Правительство Канады ввело санкции против Елены Вяльбе
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе включена в санкционный список Канады. Об этом свидетельствует сайт канадского правительства.

Ранее Елена Вяльбе в торжественной обстановке получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. В ноябре 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Вяльбе орденом за вклад в развитие физической культуры и популяризацию спорта в России.

Ранее под санкции Канады попали 76 людей и организаций из России. Среди них — Михаил Дегтярёв, Владислав Третьяк, Алина Кабаева и Никита Нагорный.

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