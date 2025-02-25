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Состав сборной Норвегии на ЧМ по лыжным гонкам 2025: мужчины

Состав сборной Норвегии на чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: мужчины
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В среду, 26 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. Он пройдёт в норвежском Тронхейме. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом мужской команды-фаворита соревнований — сборной Норвегии.

  • Харальд Амундсен
  • Йоханнес Клебо
  • Мартин Лёвстрём Нюэнгет
  • Симен Хегстад Крюгер
  • Пол Голберг
  • Ян Томас Йенссен
  • Эрик Вальнес
  • Андреас Рее
  • Эвен Нортуг
  • Матс Йенссен
  • Ховард Солос Тёугбёль
  • Ансгар Эвенсен.

ЧМ-2025 продлится до 9 февраля. Трансляции всех гонок чемпионата будет показывать российский телеканал «Матч! Арена».

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