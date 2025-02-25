Состав сборной Норвегии на чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: мужчины

В среду, 26 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. Он пройдёт в норвежском Тронхейме. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом мужской команды-фаворита соревнований — сборной Норвегии.

Харальд Амундсен

Йоханнес Клебо

Мартин Лёвстрём Нюэнгет

Симен Хегстад Крюгер

Пол Голберг

Ян Томас Йенссен

Эрик Вальнес

Андреас Рее

Эвен Нортуг

Матс Йенссен

Ховард Солос Тёугбёль

Ансгар Эвенсен.

ЧМ-2025 продлится до 9 февраля. Трансляции всех гонок чемпионата будет показывать российский телеканал «Матч! Арена».