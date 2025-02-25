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«Организаторы сказали, что рады видеть русских». Лыжница Рогозина — о марафоне в Италии

«Организаторы сказали, что рады видеть русских». Лыжница Рогозина — о марафоне в Италии
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Российская триатлонистка Дарья Рогозина рассказала об участии в марафоне в Италии, а также о реакции организаторов на участие спортсменов из России.

«Мы прилетели в Италию 7 февраля и узнали, что 9 февраля пройдёт классическая 30-километровая гонка Marcia Gran Paradiso. Прямо рядом с нами. Конечно, мы не упустили возможность поучаствовать. Приехали на место, за пять минут заявились и получили стартовые пакеты. Организаторы сказали, что очень рады видеть русских. Когда мы стартовали, то объявляли, что на дистанции такой-то участник из России, нас все поддерживали. Атмосфера – просто огонь. Очень приятно было в такой обстановке бежать», — сказала Рогозина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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