«Организаторы сказали, что рады видеть русских». Лыжница Рогозина — о марафоне в Италии

Российская триатлонистка Дарья Рогозина рассказала об участии в марафоне в Италии, а также о реакции организаторов на участие спортсменов из России.

«Мы прилетели в Италию 7 февраля и узнали, что 9 февраля пройдёт классическая 30-километровая гонка Marcia Gran Paradiso. Прямо рядом с нами. Конечно, мы не упустили возможность поучаствовать. Приехали на место, за пять минут заявились и получили стартовые пакеты. Организаторы сказали, что очень рады видеть русских. Когда мы стартовали, то объявляли, что на дистанции такой-то участник из России, нас все поддерживали. Атмосфера – просто огонь. Очень приятно было в такой обстановке бежать», — сказала Рогозина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.