Состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: мужчины

В среду, 26 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. Он пройдёт в норвежском Тронхейме. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом одной из фаворитов мужских соревнований — сборной Швеции.

Эдвин Ангер

Йенс Бурман

Эмиль Даниэльссон

Маркус Грате

Калле Хальфварссон

Вильям Порома

Оскар Свенссон

Густаф Берглунд

Трульс Гиссельман

Антон Гран

Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 26 февраля до 9 марта. Трансляции всех гонок соревнований будет показывать российский телеканал «Матч! Арена».