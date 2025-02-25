Состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: мужчины
В среду, 26 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. Он пройдёт в норвежском Тронхейме. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом одной из фаворитов мужских соревнований — сборной Швеции.
- Эдвин Ангер
- Йенс Бурман
- Эмиль Даниэльссон
- Маркус Грате
- Калле Хальфварссон
- Вильям Порома
- Оскар Свенссон
- Густаф Берглунд
- Трульс Гиссельман
- Антон Гран
Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 26 февраля до 9 марта. Трансляции всех гонок соревнований будет показывать российский телеканал «Матч! Арена».
Комментарии