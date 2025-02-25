Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Состав сборной Швеции на ЧМ по лыжным гонкам 2025: мужчины

Состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: мужчины
Комментарии

В среду, 26 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. Он пройдёт в норвежском Тронхейме. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом одной из фаворитов мужских соревнований — сборной Швеции.

  • Эдвин Ангер
  • Йенс Бурман
  • Эмиль Даниэльссон
  • Маркус Грате
  • Калле Хальфварссон
  • Вильям Порома
  • Оскар Свенссон
  • Густаф Берглунд
  • Трульс Гиссельман
  • Антон Гран

Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 26 февраля до 9 марта. Трансляции всех гонок соревнований будет показывать российский телеканал «Матч! Арена».

Материалы по теме
Состав сборной Норвегии на чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: мужчины
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android