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Россиянка — об атмосфере на ЧМ по зимнему триатлону: все тепло общались, даже норвежцы

Россиянка — об атмосфере на ЧМ по зимнему триатлону: все тепло общались, даже норвежцы
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Российская триатлонистка Дарья Рогозина рассказала об атмосфере на чемпионате мира по зимнему триатлону, который прошёл с 22 по 23 февраля в итальянском Конье.

«Не скажу, что соперники огорчились от того, что мы приехали. Все очень тепло общались, в том числе норвежцы. Но видно было, что без нас они могли больше медалей взять (улыбается). Ещё могу отметить, что уровень соперниц вырос. Если я раньше я привозила по пять минут на финише, то теперь преимущество составило только полторы минуты. Конечно, отчасти на это повлияло и сокращение дистанции, но всё равно. Если раньше в транзитных зонах мы по 7-10 секунд отыгрывали у соперников на переобувании, то теперь у нас такого преимущества нет», — сказала Рогозина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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