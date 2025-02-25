Лыжница Рогозина: в Италии ждут, когда наши звёзды будут допущены к международным стартам

Российская триатлонистка Дарья Рогозина заявила, что в Италии ждут возвращения титулованных российских лыжников на международные соревнования.

«Я хочу отметить, что в Конье в административном здании висят плакаты с русскими лыжниками во время гонок. Там есть и Александр Большунов, и Денис Спицов, и другие наши. И эти плакаты так и висят. До сих пор, представляете? Я заходила в спортивный магазин, и там продавцы, когда услышали, что я из России, сразу такие – о, Большунов, Спицов! В Италии все ждут, когда уже наши звёзды вновь будут допущены к международным стартам», — сказала Рогозина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.