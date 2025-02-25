Российская чемпионка мира по зимнему триатлону рассказала, сколько ей заплатили за победу

Российская триатлонистка Дарья Рогозина назвала сумму, которую заработала за победы на чемпионате мира по зимнему дуатлону и триатлону в Италии.

«За время нашего отстранения призовые не выросли. Всё так же, как раньше: $ 1300 за победу в триатлоне, $ 900 за победу в дуатлоне», — сказала Рогозина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В дуатлоне Рогозина преодолела два беговых этапа по два километра каждый и два этапа лыжных гонок по четыре километра. На финише она опередила норвежку Ине Скьеллум на 47 секунд.

В триатлоне Рогозина пришла к финишу первой и стала четырёхкратной чемпионкой мира по зимнему триатлону. Второе место заняла Анета Грабмюллер Солдати из Чехии, а третьей снова стала Караскова с отставанием от чемпионки почти в три минуты.