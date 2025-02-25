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Лыжница Дарья Рогозина рассказала, как получила нейтральный статус в зимнем триатлоне

Лыжница Дарья Рогозина рассказала, как получила нейтральный статус в зимнем триатлоне
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Чемпионка мира российская лыжница Дарья Рогозина рассказала о процессе получения нейтрального статуса в зимнем триатлоне.

«Огромную работу провела глава Федерации триатлона России Ксения Сергеевна Шойгу, которая буквально выбила для нас этот статус. Ведь ещё летом 2024 года российских триатлонистов стали допускать до стартов в нейтральном статусе, а «зимники» получили такое право только сейчас. Буквально за пару дней до старта. В федерации над оформлением нейтрального статуса занимается целая команда, тут всё отлажено», — сказала Рогозина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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