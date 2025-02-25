Ламплот — об интригах ЧМ-2025: дуэль Клебо и Большунова была великой, но не единственной

Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта Михал Ламплот высказался об интригах и соперничествах предстоящего ЧМ-2025.

«В историю лыжного спорта вошли спортивные противостояния между великими спортсменами. Дуэль между Клебо и Большуновым, безусловно, была великой, вызвавшей огромный интерес. Однако это была не единственная дуэль в лыжном спорте за последнее время. В женском зачёте Терезе Йохауг вернулась для участия в чемпионате мира по лыжным видам спорта в Тронхейме, и мы можем ожидать отличных лыжных баталий с участием Джессики Диггинс, Фриды Карлссон, Хейди Венг, Эббы Андерссон, Катарины Хенниг, Виктории Карль и многих других. В мужских соревнованиях норвежским спортсменам также есть много претендентов. Спортсмены из Финляндии, США, Франции, Австрии, Швеции наверняка будут бороться за медали чемпионата мира», — сказал Ламплот в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.