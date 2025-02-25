Состав сборной Норвегии на чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: женщины
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В среду, 26 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. Он пройдёт в норвежском Тронхейме. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом женской команды-фаворита соревнований — сборной Норвегии.
- Кристине Ставос Шистад
- Юлье Мюре
- Терезе Йохауг
- Хейди Венг
- Лотта Венг
- Матильде Мюрвольд
- Астрид Слинн
- Кристин Фоснес
- Силье Теодорсен
- Нора Саннес
- Хелене Фоссесхолм
- Анне Кьерсти Кальво
Чемпионат мира — 2025 продлится до 9 февраля. Трансляции всех гонок чемпионата будет показывать российский телеканал «Матч! Арена».
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