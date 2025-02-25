Состав сборной Норвегии на чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: женщины

В среду, 26 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. Он пройдёт в норвежском Тронхейме. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом женской команды-фаворита соревнований — сборной Норвегии.

Кристине Ставос Шистад

Юлье Мюре

Терезе Йохауг

Хейди Венг

Лотта Венг

Матильде Мюрвольд

Астрид Слинн

Кристин Фоснес

Силье Теодорсен

Нора Саннес

Хелене Фоссесхолм

Анне Кьерсти Кальво

Чемпионат мира — 2025 продлится до 9 февраля. Трансляции всех гонок чемпионата будет показывать российский телеканал «Матч! Арена».