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Состав сборной Норвегии на ЧМ по лыжным гонкам 2025: женщины

Состав сборной Норвегии на чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: женщины
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В среду, 26 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. Он пройдёт в норвежском Тронхейме. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом женской команды-фаворита соревнований — сборной Норвегии.

  • Кристине Ставос Шистад
  • Юлье Мюре
  • Терезе Йохауг
  • Хейди Венг
  • Лотта Венг
  • Матильде Мюрвольд
  • Астрид Слинн
  • Кристин Фоснес
  • Силье Теодорсен
  • Нора Саннес
  • Хелене Фоссесхолм
  • Анне Кьерсти Кальво

Чемпионат мира — 2025 продлится до 9 февраля. Трансляции всех гонок чемпионата будет показывать российский телеканал «Матч! Арена».

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