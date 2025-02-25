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Бородавко: хотелось бы, чтобы россияне поучаствовали в этапах Кубка мира в начале сезона

Бородавко: хотелось бы, чтобы россияне поучаствовали в этапах Кубка мира в начале сезона
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на информацию шведского издания SVT, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта начать процесс допуска российских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года.

«Призыв федераций зимних видов спорта со стороны МОК, чтобы допустить россиян до отбора на Олимпийские игры 2026 года, был бы приятным известием для нас. Зная положение дел в FIS… Норвежцы, шведы, да и вообще скандинавское лобби против нас. Может, это будет в приказном порядке, а их вынудят признать и допустить российских спортсменов.

У нас нет отборочных соревнований. До Олимпийских игр допуск, скорее всего, будет. Хотелось бы, чтобы с начала сезона россияне поучаствовали в этапах Кубка мира. Если это так будет, это идеальный вариант для нас!» — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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