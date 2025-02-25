Состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: женщины

В среду, 26 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. Он пройдёт в норвежском Тронхейме. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом одной из фаворитов женских соревнований — сборной Швеции.
- Эбба Андерссон;
- Майя Дальквист;
- Моа Илар (Ольссон);
- Фрида Карлссон;
- Эмма Рибом;
- Линн Сван;
- Йонна Сундлинг;
- Йоханна Хагстрём.
Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 26 февраля до 9 марта. Трансляции всех гонок соревнований будет показывать российский телеканал «Матч! Арена».
Согласно тенденциям последних лет, женская команда Швеции выглядит особенно сильной. В команде выделяются как сильнейшие спортсменки в спринте (Йонна Сундлинг, Линн Сван и прочие), так и опытные лыжницы в дистанционных дисциплинах (Эбба Андерссон, Фрида Карлссон).