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Состав сборной Норвегии на ЧМ по лыжным гонкам 2025: женщины

Состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: женщины
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В среду, 26 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. Он пройдёт в норвежском Тронхейме. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом одной из фаворитов женских соревнований — сборной Швеции.

  • Эбба Андерссон;
  • Майя Дальквист;
  • Моа Илар (Ольссон);
  • Фрида Карлссон;
  • Эмма Рибом;
  • Линн Сван;
  • Йонна Сундлинг;
  • Йоханна Хагстрём.

Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 26 февраля до 9 марта. Трансляции всех гонок соревнований будет показывать российский телеканал «Матч! Арена».

Согласно тенденциям последних лет, женская команда Швеции выглядит особенно сильной. В команде выделяются как сильнейшие спортсменки в спринте (Йонна Сундлинг, Линн Сван и прочие), так и опытные лыжницы в дистанционных дисциплинах (Эбба Андерссон, Фрида Карлссон).

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