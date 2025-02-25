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Состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: женщины

В среду, 26 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. Он пройдёт в норвежском Тронхейме. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом одной из фаворитов женских соревнований — сборной Швеции.

Эбба Андерссон;

Майя Дальквист;

Моа Илар (Ольссон);

Фрида Карлссон;

Эмма Рибом;

Линн Сван;

Йонна Сундлинг;

Йоханна Хагстрём.

Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 26 февраля до 9 марта. Трансляции всех гонок соревнований будет показывать российский телеканал «Матч! Арена».

Согласно тенденциям последних лет, женская команда Швеции выглядит особенно сильной. В команде выделяются как сильнейшие спортсменки в спринте (Йонна Сундлинг, Линн Сван и прочие), так и опытные лыжницы в дистанционных дисциплинах (Эбба Андерссон, Фрида Карлссон).