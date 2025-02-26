Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: расписание на 26 февраля, где смотреть

В среду, 26 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. Он пройдёт в норвежском Тронхейме. В рамках турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в командных дисциплинах.

В первый день турнира пройдут квалификационные гонки на дистанции 7.5 км классическим стилем. Начало соревнований у женщин — в 15:30 по московскому времени, у мужчин — в 17:30.

Трансляции индивидуальных квалификационных гонок ЧМ-2025 нельзя будет посмотреть на «Матч! Арена». Однако, другие гонки в Тронхейме канал покажет.

Отметим, что российские лыжники не были допущены до турнира в этом году.