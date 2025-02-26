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«Не вижу никаких проблем в возвращении». Иверсен — о российских лыжниках на Кубке мира

«Не вижу никаких проблем в возвращении». Иверсен — о российских лыжниках на Кубке мира
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Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен считает, что российские лыжники должны вернуться на Кубок мира, когда завершится специальная военная операция на Украине.

«Чем ближе мы подходим к мирному соглашению и возвращению спорта, тем больше их нужно проверять [на допинг]. Прежде чем снова участвовать на соревнованиях, им необходимо пройти надлежащее тестирование в течение нескольких месяцев.

Если будет мир будет заключён честным путем, а решение будет справедливым, не вижу никаких проблем в их возвращении, если ВАДА сочтёт, что допинг-тестирование было достаточно хорошим в течение последних шести месяцев», — приводит слова Иверсена TV2.

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