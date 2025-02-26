«Не вижу никаких проблем в возвращении». Иверсен — о российских лыжниках на Кубке мира

Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен считает, что российские лыжники должны вернуться на Кубок мира, когда завершится специальная военная операция на Украине.
«Чем ближе мы подходим к мирному соглашению и возвращению спорта, тем больше их нужно проверять [на допинг]. Прежде чем снова участвовать на соревнованиях, им необходимо пройти надлежащее тестирование в течение нескольких месяцев.
Если будет мир будет заключён честным путем, а решение будет справедливым, не вижу никаких проблем в их возвращении, если ВАДА сочтёт, что допинг-тестирование было достаточно хорошим в течение последних шести месяцев», — приводит слова Иверсена TV2.