ЧМ-2025 по лыжам, индивидуальная гонка, мужчины: во сколько начало, где смотреть

В среду, 26 февраля, в норвежском Тронхейме стартует чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. В рамках турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в командных дисциплинах.

В 17:30 по московскому времени начнётся квалификация индивидуальной гонки классическим стилем у мужчин на 7,5 км. На старт должны будут выйти 90 спортсменов.

Отметим, что трансляцию индивидуальной квалификационной гонки ЧМ-2025 нельзя будет посмотреть на российском телевизионном канале «Матч! Арена». Однако другие гонки в Тронхейме канал покажет. Российские лыжники не были допущены до турнира в этом году.