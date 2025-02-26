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Чемпионат мира по лыжным гонкам 2025, индивидуальная гонка, квалификация, мужчины: прямая трансляция, смотреть онлайн

ЧМ-2025 по лыжам, индивидуальная гонка, мужчины: во сколько начало, где смотреть
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В среду, 26 февраля, в норвежском Тронхейме стартует чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. В рамках турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в командных дисциплинах.

В 17:30 по московскому времени начнётся квалификация индивидуальной гонки классическим стилем у мужчин на 7,5 км. На старт должны будут выйти 90 спортсменов.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Мужчины. 7.5 км. Классический стиль. Квалификация
26 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
Не началось

Отметим, что трансляцию индивидуальной квалификационной гонки ЧМ-2025 нельзя будет посмотреть на российском телевизионном канале «Матч! Арена». Однако другие гонки в Тронхейме канал покажет. Российские лыжники не были допущены до турнира в этом году.

Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
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