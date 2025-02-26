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Французский лыжник Лапалус раскрыл, в какой гонке ЧМ-2025 может побороться за медаль

Французский лыжник Лапалус раскрыл, в какой гонке ЧМ-2025 может побороться за медаль
Уго Лапалус
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Бронзовый призёр ОИ-2022 французский лыжник Уго Лапалус поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2025 в Тронхейме (Норвегия). Он назвал дисциплину, в которой имеет реальные шансы на медаль.

«Чемпионат мира действительно главный старт в сезоне. Нужно прибыть туда с ножом в зубах. Важно, что мы начнём со скиатлона, который помогает оказаться в нужных кондициях. Должен побороться в классике, а также как можно лучше выступить на коньковых дистанциях. Знаю, что есть такие спортсмены, как [Симен Хегстад] Крюгер и [Харальд Остберг] Амундсен, которые позаботятся о том, чтобы мой успех не случился в спринте.

Для меня важной будет разделка классикой. Впервые буду её бежать на ЧМ с реальными шансами на медаль, ведь в этом сезоне я показал хорошие результаты в этом формате. Я знаю, что такое возможно. Мне просто нужно будет собрать всё воедино так, чтобы всё получилось», — приводит слова Лапалуса Nordic Magazine.

Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
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