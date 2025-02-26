Мартин Сундбю высказался о возможной победе Йоханнеса Клебо в марафоне на ЧМ-2025

Бывший лыжник, двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира норвежец Мартин Сундбю высказался о возможной победе соотечественника Йоханнеса Клебо в марафоне на ЧМ-2025 в Тронхейме. На этой дистанции у лидера Кубка мира пока нет золота ЧМ.

«Йоханнес — один из лучших лыжников, которые у нас были. Но видели ли мы, как ему было трудно, чтобы он умирал на длинной дистанции? Или же мы стали свидетелями того, что он впал в настоящую ярость, потому что рискнул? Не думаю, что я видел, как этот парень сломался.

Но если ему удастся стать здесь чемпионом мира в спринте, прихватить медали в нескольких эстафетах и в других гонках, то я не уверен, насколько значимым будет для него золото на длинной дистанции», — приводит слова Сундбю VG.