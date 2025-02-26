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Эрик Вальнес может пропустить спринт на ЧМ-2025 в Тронхейме из-за травмы — NRK

Эрик Вальнес может пропустить спринт на ЧМ-2025 в Тронхейме из-за травмы — NRK
Эрик Вальнес
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Олимпийский чемпион 2022 года норвежский лыжник Эрик Вальнес может пропустить спринт свободным стилем в рамках домашнего ЧМ-2025 в Тронхейме из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили в NRK.

Уточняется, что сегодня, 26 февраля, во время тренировки спортсмен остановился, чтобы обсудить своё здоровье с тренером. Затем менеджер сборной сообщил, что они ожидают ответа от врача. Сам спортсмен подтверждать догадки СМИ не стал.

Квалификация в спринт свободным стилем начнётся завтра, 27 февраля, в 12:30 по московскому времени. В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов медалей: восемь — в личных гонках, четыре — в командных дисциплинах.

Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
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