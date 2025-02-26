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Результаты чемпионата мира по лыжным гонкам 2025: индивидуальная гонка, квалификация, женщины

Стали известны результаты квалификации в индивидуалке у женщин на ЧМ-2025 по лыжам
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В среду, 26 февраля, в норвежском Тронхейме стартовал чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. В рамках турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в командных дисциплинах.

Лучшей в квалификации индивидуальной гонки классическим стилем у женщин на 7,5 км стала китаянка Линшуан Чэнь, которая преодолела дистанцию за 22.44,2 секунды. Второе и третье места заняли её соотечественницы — Мэн Хонлянь (+54,9 секунды отставания) и Динигээр Иламуцзян (+56,7) соответственно.

Лыжные гонки. ЧМ-2025, Тронхейм (Норвегия). Женщины. Индивидуальная гонка классическим стилем на 7,5 км. Квалификация:

1. Линшуан Чэнь (Китай) — 22.44,2 секунды
2. Мэн Хонлянь (Китай) +54,9 секунды отставания
3. Динигээр Иламуцзян (Китай) +56,7.
4. Фиби Кридланд (Австралия) +1.34,3.
5. Катя Галстян (Армения) +1.52,3.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Женщины. 7.5 км. Классический стиль. Квалификация
26 февраля 2025, среда. 15:30 МСК
Окончено
Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
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