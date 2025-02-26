Стали известны результаты квалификации в индивидуалке у женщин на ЧМ-2025 по лыжам

В среду, 26 февраля, в норвежском Тронхейме стартовал чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. В рамках турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в командных дисциплинах.

Лучшей в квалификации индивидуальной гонки классическим стилем у женщин на 7,5 км стала китаянка Линшуан Чэнь, которая преодолела дистанцию за 22.44,2 секунды. Второе и третье места заняли её соотечественницы — Мэн Хонлянь (+54,9 секунды отставания) и Динигээр Иламуцзян (+56,7) соответственно.

Лыжные гонки. ЧМ-2025, Тронхейм (Норвегия). Женщины. Индивидуальная гонка классическим стилем на 7,5 км. Квалификация:

1. Линшуан Чэнь (Китай) — 22.44,2 секунды

2. Мэн Хонлянь (Китай) +54,9 секунды отставания

3. Динигээр Иламуцзян (Китай) +56,7.

4. Фиби Кридланд (Австралия) +1.34,3.

5. Катя Галстян (Армения) +1.52,3.