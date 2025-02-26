Эрик Вальнес не примет участия в спринте на ЧМ-2025 в Тронхейме — источник

Олимпийский чемпион 2022 года норвежский лыжник Эрик Вальнес не сможет принять участия в спринте свободным стилем в рамках домашнего чемпионата мира — 2025 в Тронхейме из-за болей в нижней части спины. Об этом сообщает WhatsApp Norges Skiforbund.

Сегодня, 26 февраля, во время тренировки спортсмен остановился, чтобы обсудить своё здоровье с тренером. После чего было принято решение отказаться от участия в гонке. Вальнеса заменит Ансгар Эвенсен.

Квалификация в спринт свободным стилем начнётся в четверг, 27 февраля, в 12:30 мск. В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов медалей: восемь — в личных гонках, четыре — в командных дисциплинах.