Стали известны результаты квалификации в индивидуалке у мужчин на ЧМ-2025 по лыжам

В среду, 26 февраля, в норвежском Тронхейме стартовал чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. Лучшим в квалификации индивидуальной гонки классическим стилем у мужчин на 7,5 км стал китайский лыжник Куэрбаньцзян Уэркайси, который преодолел дистанцию за 21.26,7 секунды, второе место занял его соотечественник Лю Жуншэн с отставанием +18.6. Тройку лидеров замкнул датчанин Йоаким Веель Росбо (+54.5).

Лыжные гонки. ЧМ-2025, Тронхейм (Норвегия). Мужчины. Индивидуальная гонка классическим стилем на 7,5 км. Квалификация:

1. Куэрбаньцзян Уэркайси (Китай) — 20:32,2

2. Лю Жуншэн (Китай) — отставание +18,6

3. Йоаким Веель Росбо (Дания) — +54,5

4. Миха Бухель (Лихтенштейн) — +42,6

5. Стивенсон Савар (Гаити) — +59,4