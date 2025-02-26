Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стали известны результаты квалификации в индивидуалке у мужчин на ЧМ-2025 по лыжам

Стали известны результаты квалификации в индивидуалке у мужчин на ЧМ-2025 по лыжам
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 26 февраля, в норвежском Тронхейме стартовал чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам. Лучшим в квалификации индивидуальной гонки классическим стилем у мужчин на 7,5 км стал китайский лыжник Куэрбаньцзян Уэркайси, который преодолел дистанцию за 21.26,7 секунды, второе место занял его соотечественник Лю Жуншэн с отставанием +18.6. Тройку лидеров замкнул датчанин Йоаким Веель Росбо (+54.5).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Мужчины. 7.5 км. Классический стиль. Квалификация
26 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
Окончено

Лыжные гонки. ЧМ-2025, Тронхейм (Норвегия). Мужчины. Индивидуальная гонка классическим стилем на 7,5 км. Квалификация:

1. Куэрбаньцзян Уэркайси (Китай) — 20:32,2

2. Лю Жуншэн (Китай) — отставание +18,6

3. Йоаким Веель Росбо (Дания) — +54,5

4. Миха Бухель (Лихтенштейн) — +42,6

5. Стивенсон Савар (Гаити) — +59,4

Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
Материалы по теме
Стали известны результаты квалификации в индивидуалке у женщин на ЧМ-2025 по лыжам
Комментарии
Новости. Чемпионат мира — 2025
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android