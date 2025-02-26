Большунов рассказал о сложностях с мотивацией в отсутствии международных соревнований

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов рассказал о сложностях найти мотивацию из-за отстранения от международных соревнований.

– Когда я тренировался этим летом, одной из моих мыслей и желаний было повторить рекорд Елены Валерьевны Вяльбе [с ЧМ-1997] в Тронхейме (Вяльбе победила во всех пяти гонках. — Прим. «Чемпионата»). Но, похоже, это придется отложить.

– Как на вас повлияло то, что в последние годы вы не могли выступать на международном уровне?

– Ну, это тяжело, когда ты не соревнуешься с лучшими в мире, потому что в таком случае твой уровень немного падает. И ты не всегда делаешь всё, чтобы быть лучшим. Конечно, когда ты соревнуешься с лучшими, у тебя больше мотивации делать всё, чтобы победить, а не проиграть. Так что да, есть некоторые трудности, но посмотрим, как всё будет складываться, – сказал Большунов в интервью VG.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации в 2022 году.