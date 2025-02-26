Большунов – об обеспокоенности тем, что россияне могут вернуться: такое мнение у немногих

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов поделился мнением о том, что шведские и норвежские лыжники выразили обеспокоенность возможным возвращением российских спортсменов на международную арену.

– Шведские и норвежские лыжники выразили обеспокоенность тем, что россияне могут вернуться. Что вы думаете по этому поводу?

– Я думаю, что такое мнение только у немногих. Мне кажется, большинство придерживается более нейтральной позиции. Вы сами можете видеть, как люди, не в последнюю очередь дети, подходят сегодня после гонки (13 февраля Большунов выиграл гонку Südtirol Moonlight Classic в Италии — Прим. «Чемпионата»), обнимают меня и хотят сфотографироваться.

– Как вы думаете, это первый шаг к возвращению российских спортсменов на международную арену?

– Я не знаю. Посмотрим, – сказал Большунов в интервью VG.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации в 2022 году.