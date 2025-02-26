Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов – об обеспокоенности тем, что россияне могут вернуться: такое мнение у немногих

Большунов – об обеспокоенности тем, что россияне могут вернуться: такое мнение у немногих
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов поделился мнением о том, что шведские и норвежские лыжники выразили обеспокоенность возможным возвращением российских спортсменов на международную арену.

– Шведские и норвежские лыжники выразили обеспокоенность тем, что россияне могут вернуться. Что вы думаете по этому поводу?

– Я думаю, что такое мнение только у немногих. Мне кажется, большинство придерживается более нейтральной позиции. Вы сами можете видеть, как люди, не в последнюю очередь дети, подходят сегодня после гонки (13 февраля Большунов выиграл гонку Südtirol Moonlight Classic в Италии — Прим. «Чемпионата»), обнимают меня и хотят сфотографироваться.

– Как вы думаете, это первый шаг к возвращению российских спортсменов на международную арену?

– Я не знаю. Посмотрим, – сказал Большунов в интервью VG.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации в 2022 году.

Материалы по теме
Большунов рассказал о сложностях с мотивацией в отсутствии международных соревнований
Комментарии
Новости. Прочие турниры
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android