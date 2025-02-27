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Шистад — о подготовке к ЧМ-2025 по лыжным гонкам: брала и бросала дротики в фото шведок

Шистад — о подготовке к ЧМ-2025 по лыжным гонкам: брала и бросала дротики в фото шведок
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Чемпионка мира среди юниоров норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад в шуточной форме рассказала, как готовилась к Чемпионату мира по лыжным гонкам 2025 года, который пройдёт с 26 февраля по 9 марта в норвежском Тронхейме.

— Я лучше всех своих соперниц готова к борьбе за победу!

— Как вы готовились?
— Это включало разные аспекты. Было много психологической подготовки. Например, брала и бросала дротики в фото шведок, — приводит слова Шистад Langd.se.

В рамках лыжегоночной программы будут разыграны 12 комплектов медалей. Соревнования начнутся с квалификации на 7,5 км классическим стилем, а завершатся марафоном на 50 км свободным стилем.

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