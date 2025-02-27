Большунов — о доминировании Норвегии: когда побеждает одна страна — это проблема

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов поделился мнением о вреде лыжным гонкам из-за отсутствия конкуренции и доминирования Норвегии.

«Реальность такова, что Норвегия выигрывает всё и забирает все медали. Думаю, на чемпионате мира в Тронхейме они выиграют всё.

Когда побеждает одна страна — это проблема. Потому что должна быть конкуренция. Конкуренция движет спорт вперёд. Не только среди спортсменов, но и среди болельщиков, телезрителей — на самом деле, среди всех.

Когда есть конкуренция, интерес возрастает. Если её не хватает и доминирует одна страна, интерес падает. Вот и всё», — сказал Большунов в интервью VG.