Большунов — о доминировании Норвегии: когда побеждает одна страна — это проблема
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов поделился мнением о вреде лыжным гонкам из-за отсутствия конкуренции и доминирования Норвегии.
«Реальность такова, что Норвегия выигрывает всё и забирает все медали. Думаю, на чемпионате мира в Тронхейме они выиграют всё.
Когда побеждает одна страна — это проблема. Потому что должна быть конкуренция. Конкуренция движет спорт вперёд. Не только среди спортсменов, но и среди болельщиков, телезрителей — на самом деле, среди всех.
Когда есть конкуренция, интерес возрастает. Если её не хватает и доминирует одна страна, интерес падает. Вот и всё», — сказал Большунов в интервью VG.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 февраля 2025
-
00:58
-
00:32
- 26 февраля 2025
-
18:47
-
18:43
-
16:25
-
14:47
-
14:34
-
13:38
-
12:53
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 февраля 2025
-
22:05
-
18:01
-
17:54
-
14:00
-
10:10
- 24 февраля 2025
-
15:49
-
11:00
- 21 февраля 2025
-
22:59
- 20 февраля 2025
-
21:42
- 14 февраля 2025
-
13:20
- 13 февраля 2025
-
04:34
- 11 февраля 2025
-
20:19
- 7 февраля 2025
-
12:48
-
11:43
- 6 февраля 2025
-
15:17
- 5 февраля 2025
-
15:13
- 4 февраля 2025
-
16:24
-
15:56
- 2 февраля 2025
-
14:55
- 31 января 2025
-
00:55
-
00:28
- 29 января 2025
-
15:54
- 28 января 2025
-
20:49