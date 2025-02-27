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Чемпионат мира по лыжным гонкам 2025: расписание гонок 27 февраля, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: расписание на 27 февраля, где смотреть
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Сегодня, 27 февраля, в норвежском Тронхейме будут разыграны первые медали чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на 27 февраля.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. 27 февраля (время московское):

  • 12:00. Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация.
  • 12:45. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация.
  • 14:30 мск. Женщины. Спринт, свободный стиль. Финальный этап.
  • 14:35 мск. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финальный этап.

Трансляции гонок покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена».

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам проходит в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов медалей: восемь — в личных гонках, четыре — в командных дисциплинах.

Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
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