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Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам, спринт, женщины: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам, спринт, женщины: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 27 февраля, в норвежском Тронхейме состоится квалификация женского спринта свободным стилем на 1,4 км. Старт гонки запланирован на 12:00 мск. Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена».

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
27 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК
Не началось

Чемпионат мира – 2025 по лыжным гонкам проходит в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов медалей: восемь — в личных гонках, четыре — в командных дисциплинах.

ЧМ – 2025 по лыжным гонкам, Тронхейм (Норвегия). Женщины. Спринт 1,4 км. Свободный стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):

1. Лилиан Ганьон (Канада)

2. Джессика Диггинс (США)

3. Тереза Беранова (Чехия)

4. Йонна Сундлинг (Швеция)

5. Магдалена Шерц (Австрия)

6. Колетта Ридцек (Германия)

7. Мелисса Галь (Франция)

8. Надин Фендрих (Швейцария)

9. Катри Люлюнперя (Финляндия)

10. Аня Вебер (Швейцария)

11. Барбора Антошова (Чехия)

12. Лотта Уднес Венг (Норвегия).

Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
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