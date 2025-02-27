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Чемпионат мира по лыжным гонкам 2025, спринт, мужчины: прямая трансляция, смотреть онлайн

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам, спринт, мужчины: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 27 февраля, в норвежском Тронхейме будут разыграны первые медали чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Мужчины определят победителя в спринте свободным стилем. Трансляцию гонки (финальные забеги) покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена». Начало — в 14:25 мск.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
27 февраля 2025, четверг. 12:52 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация (стартовый лист — частично):

2. Федерико Пеллегрино (Италия)
4. Эдвин Ангер (Швеция)
5. Матс Вильям Енссен (Норвегия)
6. Валерио Гронд (Швейцария)
8. Йоханнес Клебо (Норвегия)
10. Бен Огден (США)
11. Оскар Свенссон (Швеция)
12. Лаури Вуоринен (Финляндия)
18. Эвен Нортуг (Норвегия)
19. Жуль Шаппа (Франция)
20. Люка Шанава (Франция)
21. Маркус Грате (Швеция)
22. Яник Рибли (Швейцария)
24. Ришар Жув (Франция)
26. Джеймс Скунмейкер (США)
27. Ховард Тёугбёль (Норвегия)
28. Нийло Мойланен (Финляндия)
29. Ондржей Черни (Чехия)
30. Ансгар Эвенсен (Норвегия).

Календарь ЧМ по лыжным гонкам
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