Сорин — о победителях ЧМ-2025 по лыжам без россиян: назвать их лучшими будет сложно

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился мнением, что победителей чемпионата мира 2025 года в Тронхейме будет сложно назвать лучшими без российских спортсменов.

«Будем стараться следить по мере возможностей, поскольку по датам совпадает с чемпионатом России. Какие-то старты посмотрим в прямом эфире, какие-то уже в записи. Ожиданий и прогнозов никаких нет. Просто хочется посмотреть, в каком состоянии находятся лучшие лыжники остального мира. Безусловно, без учёта российских спортсменов можно выявить сильнейших, но в любом случае эта тема, так или иначе, будет витать. Как у мужчин, так и у женщин в России есть те, кто претендовал бы на чемпионате мира на самые высокие места. Конечно, победители получат медали и будут носить соответствующие титулы, но назвать их лучшими будет сложно. Поскольку нет прямой конкуренции с российскими лыжниками», — приводит слова Сорина «ВсеПроСпорт».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 в норвежском Тронхейме пройдёт с 26 февраля по 9 марта.