Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Линн Сван пропустит чемпионат мира 2025 года по лыжным гонкам из‑за сотрясения мозга

Линн Сван пропустит чемпионат мира 2025 года по лыжным гонкам из‑за сотрясения мозга
Аудио-версия:
Комментарии

Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван покинет чемпионат мира 2025 года по лыжным видам спорта в Тронхейме (Норвегия) из‑за сотрясения мозга.

«Во время тренировки в среду Линн случайно упала на спуске и ударилась головой. Она была осмотрена медицинским штабом прямо на месте и закончила тренировку.

Мы провели повторные обследования и пришли к выводу, что она получила сотрясение мозга. Симптомы настолько серьезны, что она не может участвовать в чемпионате, а нуждается в отдыхе и восстановлении», — приводит слова врача сборной Швеции Рикарда Нобериуса VG.

25-летняя Сван пропустила Олимпийские игры 2022 года и чемпионат мира‑2023 из‑за травмы плеча. Чемпионат мира в Тронхейме проходит с 26 февраля по 9 марта.

Материалы по теме
Сорин — о победителях ЧМ-2025 по лыжам без россиян: назвать их лучшими будет сложно
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android