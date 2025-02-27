Линн Сван пропустит чемпионат мира 2025 года по лыжным гонкам из‑за сотрясения мозга

Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван покинет чемпионат мира 2025 года по лыжным видам спорта в Тронхейме (Норвегия) из‑за сотрясения мозга.

«Во время тренировки в среду Линн случайно упала на спуске и ударилась головой. Она была осмотрена медицинским штабом прямо на месте и закончила тренировку.

Мы провели повторные обследования и пришли к выводу, что она получила сотрясение мозга. Симптомы настолько серьезны, что она не может участвовать в чемпионате, а нуждается в отдыхе и восстановлении», — приводит слова врача сборной Швеции Рикарда Нобериуса VG.

25-летняя Сван пропустила Олимпийские игры 2022 года и чемпионат мира‑2023 из‑за травмы плеча. Чемпионат мира в Тронхейме проходит с 26 февраля по 9 марта.