Йонна Сундлинг стала лучшей в квалификации женского спринта на ЧМ-2025

Сегодня, 27 февраля, на чемпионате мира — 2025 по лыжным гонкам в норвежском Тронхейме прошла квалификация спринта свободным стилем у женщин на 1,4 км. Лучшей стала шведская лыжница Йонна Сундлинг, которая преодолела дистанцию за 2.56,1 секунды.
Второе место заняла швейцарская лыжница Надине Фендрих с отставанием +6,5. Тройку лидеров замкнула норвежка Кристине Ставос Шистад (+6,8).
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация:
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.56,1.
2. Надине Фендрих (Швейцария) — отставание +6,5.
3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +6,8.
4. Йоханна Хагстрём (Швеция) +7,3.
5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) + 7,4.
6. Джина дель Рио (Андорра) +8,1.
7. Юлье Мюре (Норвегия) +8,8.
8. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +8,9.