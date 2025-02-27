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Результат чемпионата мира по лыжным гонкам 2025: квалификация женского спринта

Йонна Сундлинг стала лучшей в квалификации женского спринта на ЧМ-2025
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Сегодня, 27 февраля, на чемпионате мира — 2025 по лыжным гонкам в норвежском Тронхейме прошла квалификация спринта свободным стилем у женщин на 1,4 км. Лучшей стала шведская лыжница Йонна Сундлинг, которая преодолела дистанцию за 2.56,1 секунды.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
27 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК
Окончено

Второе место заняла швейцарская лыжница Надине Фендрих с отставанием +6,5. Тройку лидеров замкнула норвежка Кристине Ставос Шистад (+6,8).

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация:

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.56,1.

2. Надине Фендрих (Швейцария) — отставание +6,5.

3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +6,8.

4. Йоханна Хагстрём (Швеция) +7,3.

5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) + 7,4.

6. Джина дель Рио (Андорра) +8,1.

7. Юлье Мюре (Норвегия) +8,8.

8. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +8,9.

Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
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