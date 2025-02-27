Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо показал лучшее время в прологе спринта на ЧМ-2025 в Тронхейме

Йоханнес Клебо показал лучшее время в прологе спринта на ЧМ-2025 в Тронхейме
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на чемпионате мира — 2025, стартовавшем сегодня в Тронхейме. Спортсмен преодолел дистанцию 1,4 км за 2.36,3. Второе место занял швед Эдвин Ангер, проигравший лидеру 1,1 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Швейцарии Валерио Гронд (+2,0).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
27 февраля 2025, четверг. 12:52 МСК
Идёт

В финальные забеги, которые начнутся в 16:10 мск, квалифицировалось 30 лыжников.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Спринт 1,4 км. Свободный стиль. Квалификация:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.51,1.
  2. Эдвин Ангер (Швеция) - отставание 1,1.
  3. Валерио Гронд (Швейцария) +1,9.
  4. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,0.
  5. Бен Огден (США) +3,0.
  6. Люка Шанава (Франция) +3,5.
Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android