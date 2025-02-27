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Стали известны составы четвертьфинальных забегов в мужском спринте на ЧМ-2025 по лыжам

Определились составы четвертьфинальных забегов в мужском спринте свободным стилем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо побежит в первом четвертьфинале. Вместе с ним в забег попали Люка Шанава, Ришар Жув (оба — Франция), Иржи Туз (Чехия), Оскар Свенссон (Швеция) и Ноэ Нёфф (Швейцария).

Во втором забеге примет старт чемпион мира — 2017 в спринте итальянец Федерико Пеллегрино (Италия). Одним из основных его соперников станет швед Эдвин Ангер.

Полностью составы 1/4 финала выглядят следующим образом:

Фото: Кадр из трансляции

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам проходит в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов медалей: восемь — в личных гонках, четыре — в командных дисциплинах.