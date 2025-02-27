«Большунов прав». Норвежский журналист — о падении интереса к лыжам в отсутствие россиян

Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал слова трёхкратного российского лыжника Александра Большунова об отсутствии конкуренции на международных турнирах.

«Естественно, Большунов прав. Ни один вид спорта не пострадал так сильно в плане уровня конкуренции из-за исключения российских спортсменов, как мужские лыжные гонки. Положение норвежцев слишком доминирующее, и интерес к ним из-за этого падает. В этой связи нам очень не хватает участия таких россиян, как Большунов. Но это касается только спорта, и в данный момент, к сожалению, это невозможно отделить от политики. Но стоит отметить, что так было и до СВО», — приводит слова Сальтведта «РИА Новости Спорт».

Ранее Большунов в интервью норвежскому изданию VG высказался о доминировании Норвегии в лыжных гонках из-за отсутствия россиян.