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Йоханнес Клебо завоевал золото в спринте на чемпионате мира — 2025, Пеллегрино — второй

Йоханнес Клебо завоевал золото в спринте на чемпионате мира — 2025, Пеллегрино — второй
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. В финальном забеге спортсмен преодолел дистанцию 1,4 км за 2.45,7. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, проигравший лидеру 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Финляндии Лаури Вуоринен (+4,8).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:45.7
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.7
3
Лаури Вуоринен
Финляндия
+4.8

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финал:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.45,7.
  2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,7
  3. Лаури Вуоринен (Финляндия) +4,8.
  4. Жуль Шаппа (Франция) +5,0.
  5. Михал Новак (Чехия) +6,1.
  6. Люка Шанава (Франция) +24,0.
Медальный зачёт ЧМ-2025 по лыжным гонкам
Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
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Новости. Лыжи
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