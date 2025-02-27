Йоханнес Клебо завоевал золото в спринте на чемпионате мира — 2025, Пеллегрино — второй
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. В финальном забеге спортсмен преодолел дистанцию 1,4 км за 2.45,7. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, проигравший лидеру 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Финляндии Лаури Вуоринен (+4,8).
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:45.7
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.7
3
Лаури Вуоринен
Финляндия
+4.8
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финал:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.45,7.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,7
- Лаури Вуоринен (Финляндия) +4,8.
- Жуль Шаппа (Франция) +5,0.
- Михал Новак (Чехия) +6,1.
- Люка Шанава (Франция) +24,0.
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