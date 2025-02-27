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Результат чемпионата мира по лыжным гонкам 2025: женский спринт

Йонна Сундлинг завоевала золото в финале женского спринта на ЧМ-2025
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Сегодня, 27 февраля, на чемпионате мира — 2025 по лыжным гонкам в норвежском Тронхейме состоялся финал спринта свободным стилем у женщин на 1,4 км. Золото завоевала шведская лыжница Йонна Сундлинг, которая преодолела дистанцию за 3.03,3.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
3:03.3
2
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+2.1
3
Надине Фендрих
Швейцария
+2.9

Второе место заняла шведка Кристине Ставос Шистад с отставанием +2.1. Тройку лидеров замкнула швейцарская лыжница Надине Фендрих (+2.9).

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Женщины. Спринт, свободный стиль. Финал:

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.03,3.

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание +2.1.

3. Надине Фендрих (Швейцария) — +2.9.

4. Майя Дальквист (Швеция) — +9.6

5. Джулия Керн (США) — +10.5

6. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — +26.4

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