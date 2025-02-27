Группа Егора Сорина запланировала тренировочный сбор в Италии в следующем сезоне

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что в следующем сезоне для его группы запланированы сборы в Италии для подготовки к возможному участию в Олимпиаде-2026.

«Мы планируем поехать группой на сборы в Италию. Это олимпийский сезон, и если мы рассчитываем на успешное выступление, то подготовку нужно проводить ближе к Олимпийскому стадиону, на нужной высоте. Спортсменам важно понимать, как их организм реагирует именно в этих условиях», — приводит слова Сорина «РИА Новости Спорт».

В феврале Сорин проводил тренировочный сбор на олимпийской трассе в Италии вместе с подопечными Савелием Коростелёвым, Дарьей Непряевой и Сергеем Волковым. Там же, но в другом месте тренировался трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.