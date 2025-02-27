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Йоханнес Клебо стал 10-кратным чемпионом мира по лыжным гонкам

Йоханнес Клебо стал 10-кратным чемпионом мира по лыжным гонкам
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал 10-кратным чемпионом мира. Из них восемь наград высшего достоинства он завоевал в спринтерских дисциплинах.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:45.7
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.7
3
Лаури Вуоринен
Финляндия
+4.8

Сегодня, 27 февраля, Клебо занял первое место в спринте свободным стилем на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, в финальном забеге проигравший лидеру 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Финляндии Лаури Вуоринен (+4,8).

Все победы Йоханнеса Клебо на чемпионатах мира:

  • индивидуальный спринт (2019, 2021, 2023, 2025);
  • командный спринт (2019, 2021, 2023, 2025);
  • эстафета 4x10 км (2019, 2023).
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