Йоханнес Клебо стал 10-кратным чемпионом мира по лыжным гонкам
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал 10-кратным чемпионом мира. Из них восемь наград высшего достоинства он завоевал в спринтерских дисциплинах.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:45.7
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.7
3
Лаури Вуоринен
Финляндия
+4.8
Сегодня, 27 февраля, Клебо занял первое место в спринте свободным стилем на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, в финальном забеге проигравший лидеру 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Финляндии Лаури Вуоринен (+4,8).
Все победы Йоханнеса Клебо на чемпионатах мира:
- индивидуальный спринт (2019, 2021, 2023, 2025);
- командный спринт (2019, 2021, 2023, 2025);
- эстафета 4x10 км (2019, 2023).
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