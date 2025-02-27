«Теперь могу умирать счастливым». Клебо эмоционально оценил победу в спринте на ЧМ-2025

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо эмоционально прокомментировал завоевание золота в личном спринте свободным стилем на чемпионате мира – 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).
«У меня просто нет слов, это невероятно! Посмотрите на публику! Мы не привыкли к такому, но в Тронхейме мы делаем это именно так.
Для меня это очень важно. Чувствую облегчение, это длилось так долго. Я сделал это на глазах такого большого количества людей, на родной земле, на глазах людей, которых знаю. Никогда не думал, что буду так тронут. Это самое безумное, что я пережил за всю свою жизнь.
Теперь я могу умирать счастливым. Это невероятно приятно. Должен сказать большое спасибо сервис-бригаде. Во многом это их заслуга», — приводит слова Клебо NRK.
- 27 февраля 2025
-
18:05
-
17:51
-
17:39
-
16:56
-
16:42
-
16:19
-
16:07
-
15:13
-
14:31
-
13:00
-
12:36
-
11:43
-
11:27
-
10:45
-
10:33
-
10:10
-
00:58
-
00:32
- 26 февраля 2025
-
21:48
-
21:07
-
18:47
-
18:43
-
16:25
-
14:47
-
14:34
-
13:38
-
12:53
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:50
-
03:57
- 25 февраля 2025
-
22:05
-
19:12
-
18:10