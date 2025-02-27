Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Теперь могу умирать счастливым». Клебо эмоционально оценил победу в спринте на ЧМ-2025

«Теперь могу умирать счастливым». Клебо эмоционально оценил победу в спринте на ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо эмоционально прокомментировал завоевание золота в личном спринте свободным стилем на чемпионате мира – 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:45.7
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.7
3
Лаури Вуоринен
Финляндия
+4.8

«У меня просто нет слов, это невероятно! Посмотрите на публику! Мы не привыкли к такому, но в Тронхейме мы делаем это именно так.

Для меня это очень важно. Чувствую облегчение, это длилось так долго. Я сделал это на глазах такого большого количества людей, на родной земле, на глазах людей, которых знаю. Никогда не думал, что буду так тронут. Это самое безумное, что я пережил за всю свою жизнь.

Теперь я могу умирать счастливым. Это невероятно приятно. Должен сказать большое спасибо сервис-бригаде. Во многом это их заслуга», — приводит слова Клебо NRK.

Материалы по теме
Клебо — 10-кратный чемпион мира. Сопротивление ему оказал только ветеран-итальянец
Клебо — 10-кратный чемпион мира. Сопротивление ему оказал только ветеран-итальянец
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android