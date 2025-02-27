«Теперь могу умирать счастливым». Клебо эмоционально оценил победу в спринте на ЧМ-2025

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо эмоционально прокомментировал завоевание золота в личном спринте свободным стилем на чемпионате мира – 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).

«У меня просто нет слов, это невероятно! Посмотрите на публику! Мы не привыкли к такому, но в Тронхейме мы делаем это именно так.

Для меня это очень важно. Чувствую облегчение, это длилось так долго. Я сделал это на глазах такого большого количества людей, на родной земле, на глазах людей, которых знаю. Никогда не думал, что буду так тронут. Это самое безумное, что я пережил за всю свою жизнь.

Теперь я могу умирать счастливым. Это невероятно приятно. Должен сказать большое спасибо сервис-бригаде. Во многом это их заслуга», — приводит слова Клебо NRK.