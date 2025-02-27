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Клебо стал первым лыжником, которому удалось завоевать 4 золота с ЧМ подряд в одном виде

Клебо стал первым лыжником, которому удалось завоевать 4 золота с ЧМ подряд в одном виде
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо добился уникального достижения, выиграв личный спринт свободным стилем на стартовавшем чемпионате мира 2025 года в Тронхейме (Норвегия).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:45.7
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.7
3
Лаури Вуоринен
Финляндия
+4.8

28-летний Клебо стал первым лыжником в истории, которому удалось завоевать четыре золота подряд на чемпионатах мира в одной дисциплине. Речь про личные спринты. Он выигрывал их на ЧМ в 2019, 2021, 2023 и 2025 годах.

При этом Клебо также не отдавал соперникам золотых наград личных спринтов на Олимпиадах 2018 и 2022 годов, что ещё раз говорит об историческом доминировании норвежца в этом виде.

Отметим, что всего в активе Клебо 10 золотых наград со взрослых мировых первенств. При этом личные дистанционные виды на ЧМ Йоханнес фактически пока не выигрывал. Хотя в марафоне на ЧМ-2021 норвежец финишировал первым, но был дисквалифицирован за столкновение с Александром Большуновым.

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