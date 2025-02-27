Клебо стал первым лыжником, которому удалось завоевать 4 золота с ЧМ подряд в одном виде

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо добился уникального достижения, выиграв личный спринт свободным стилем на стартовавшем чемпионате мира 2025 года в Тронхейме (Норвегия).
28-летний Клебо стал первым лыжником в истории, которому удалось завоевать четыре золота подряд на чемпионатах мира в одной дисциплине. Речь про личные спринты. Он выигрывал их на ЧМ в 2019, 2021, 2023 и 2025 годах.
При этом Клебо также не отдавал соперникам золотых наград личных спринтов на Олимпиадах 2018 и 2022 годов, что ещё раз говорит об историческом доминировании норвежца в этом виде.
Отметим, что всего в активе Клебо 10 золотых наград со взрослых мировых первенств. При этом личные дистанционные виды на ЧМ Йоханнес фактически пока не выигрывал. Хотя в марафоне на ЧМ-2021 норвежец финишировал первым, но был дисквалифицирован за столкновение с Александром Большуновым.
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