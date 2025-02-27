Клебо обошёл Дэли по числу золотых медалей с ЧМ. До рекорда Нортуга осталось три победы

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо превзошёл легендарного соотечественника Бьорна Дэли по количеству завоёванных золотых медалей с чемпионатов мира в карьере.

Сегодня, 27 февраля, Клебо стал победителем личного спринта свободным стилем на ЧМ-2025 в Тронхейме. Для 28-летнего Йоханнеса это 10-е (четыре личных и шесть командных) в карьере золото со взрослого мирового первенства. В активе Дэли девять золотых наград (пять личных и четыре командные).

Отметим, что рекордсменом по количеству золотых медалей с ЧМ у мужчин-лыжников является другой норвежец – Петтер Нортуг. За карьеру он выиграл 13 гонок на ЧМ, из них семь личных.