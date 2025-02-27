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Клебо обошёл Дэли по числу золотых медалей с ЧМ. До рекорда Нортуга осталось три победы

Клебо обошёл Дэли по числу золотых медалей с ЧМ. До рекорда Нортуга осталось три победы
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо превзошёл легендарного соотечественника Бьорна Дэли по количеству завоёванных золотых медалей с чемпионатов мира в карьере.

Сегодня, 27 февраля, Клебо стал победителем личного спринта свободным стилем на ЧМ-2025 в Тронхейме. Для 28-летнего Йоханнеса это 10-е (четыре личных и шесть командных) в карьере золото со взрослого мирового первенства. В активе Дэли девять золотых наград (пять личных и четыре командные).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:45.7
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.7
3
Лаури Вуоринен
Финляндия
+4.8

Отметим, что рекордсменом по количеству золотых медалей с ЧМ у мужчин-лыжников является другой норвежец – Петтер Нортуг. За карьеру он выиграл 13 гонок на ЧМ, из них семь личных.

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